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РЖД отменили запрет на грузовое сообщение с Китаем

21:40
  • четверг
  • 30 января 2020

Пассажирские перевозки будут приостановлены

Приказ о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Китаем, который должен был вступить в силу 31 января, отменен. Как пояснили в компании "Российские железные дороги", это сделано "в связи с поступившими разъяснениями". Новый документ подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников.
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Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем будет приостановлено с 31 января. Об этом сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в России. Голикова добавила, что запрет не затронет движение по направлению Пекин - Москва и Москва - Пекин.

В пресс-службе РЖД подчеркивают, что в настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР. В то же время, компания внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готова оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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