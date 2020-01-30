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В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом от человека

21:58
  • четверг
  • 30 января 2020

Это уже шестой заболевший американец

Передача вируса 2019-nCoV от человека человеку впервые зафиксирована в США. От жительницы Чикаго возбудитель нового типа пневмонии передался соседу. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, это шестой случай заражения коронавирусом в США.
Мишустин закрыл границу России на Дальнем Востоке из-за коронавируса

По последним данным, общее число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло более 7700 человек, из них 170 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин для предупреждения распространения вируса распорядился закрыть границу России с Китаем на Дальнем Востоке. Прекращено пассажирское железнодорожное сообщение с КНР.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Эксперты установили возбудитель заболевания – это новый тип коронавируса,  2019-nCoV, напоминает РИА Новости.

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