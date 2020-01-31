ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Число жертв выросло до 213

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку новой пневмонии, вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного значения.

По словам главы ВОЗ, особую озабоченность вызывает вопрос распространения вируса в странах со слабой системой здравоохранения. Если это произойдёт, таким государствам потребуется поддержка всего мирового сообщества. Вместе с тем, меры Пекина по сдерживанию распространения заболевания были названы эффективными.

"Китай, я уверен, может справиться. У них есть для этого все возможности. Тем не менее, наша организация плотно работает со всеми международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку заболевания", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Между тем, постоянный представитель Китая в ООН сообщил о нехватке медицинских масок и защитных очков. Несмотря на то, что их производят в огромном количестве, расход тоже колоссальный.

Россия, тем временем, закрыла границу с КНР на 16 пропускных пунктах на Дальнем Востоке. В посёлке Забайкальск, где находится автомобильный пункт пропуска, введён режим ЧС. Это позволит мобилизовать все ответственные службы.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 9,5 тысячи. Жертв - 213.

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