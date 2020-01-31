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ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

08:12
  • пятница
  • 31 января 2020

Число жертв выросло до 213

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку новой пневмонии, вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного значения.

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По словам главы ВОЗ, особую озабоченность вызывает вопрос распространения вируса в странах со слабой системой здравоохранения. Если это произойдёт, таким государствам потребуется поддержка всего мирового сообщества. Вместе с тем, меры Пекина по сдерживанию распространения заболевания были названы эффективными.

"Китай, я уверен, может справиться. У них есть для этого все возможности. Тем не менее, наша организация плотно работает со всеми международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку заболевания", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Между тем, постоянный представитель Китая в ООН сообщил о нехватке медицинских масок и защитных очков. Несмотря на то, что их производят в огромном количестве, расход тоже колоссальный.

Россия, тем временем, закрыла границу с КНР на 16 пропускных пунктах на Дальнем Востоке. В посёлке Забайкальск, где находится автомобильный пункт пропуска, введён режим ЧС. Это позволит мобилизовать все ответственные службы.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 9,5 тысячи. Жертв - 213.

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