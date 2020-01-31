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Мишустин впервые на посту премьера отправился в заграничную поездку

08:23
  • пятница
  • 31 января 2020

Председатель правительства прибыл в Казахстан

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан, передает "ТВ Центр". Это его первый зарубежный визит в новой должности. Сегодня он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

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Председатель российского правительства проведёт встречи с коллегами из Армении,  Казахстана, Киргизии и Белоруссии, которая в этом году председательствует в ЕАЭС. На правах наблюдателя в саммите также участвует Молдавия.

Среди главных тем повестки - снятие барьеров на общем пространстве  стран-участниц  союза для товаров,  услуг, капитала и рабочей силы.

Видео: Мишустин закрыл границу России на Дальнем Востоке из-за коронавируса

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