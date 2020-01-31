Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Ведомство также показало ранее неопубликованные фотографии

Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции. Встреча в Ливадийском дворце в феврале 1945 года имела ключевое значение для создания ООН.

От лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Сталина, Рузвельта и Черчилля - зависело дальнейшее формирование новой архитектуры мировой безопасности. К тому моменту победа над Германией была лишь вопросом времени, война вступила в завершающую стадию. Но в Крыму, где ещё недавно проходили бои, нужно было проделать колоссальную работу для встречи первых лиц. Наладить бесперебойную связь, разминировать акваторию и береговую линию, защитить небо Ялты. И, конечно, необходимо было организовать союзникам торжественный приём.

Некоторые снимки публикуются впервые, отмечает "ТВ Центр". Например, Уинстон Черчилль запечатлен на Сапун-горе, на других фото - американские, британские и советские моряки в неформальной обстановке.

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