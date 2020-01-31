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Украинский телеканал покажет проект к 75-летию Победы

09:36
  • пятница
  • 31 января 2020

Позиция "Интера" идет вразрез с официальной политикой Киева

На Украине к 75-летию Победы крупный проект подготовил телеканал "Интер". Каждый день в эфире планируют показывать сюжеты, посвящённые важным событиям Великой Отечественной, и людям, благодаря которым стала возможна Победа.

Расскажут о снятии блокады Ленинграда, освобождении концлагеря Аушвиц, подвигах солдат. И это не первый раз, когда позиция "Интера" идёт вразрез с официальной политикой Киева, где последовательно искажают историческую правду.

В мае прошлого года "Интер" транслировал концерт ко Дню Победы и поздравлял ветеранов. У эфира были очень высокие рейтинги, но телеканал был оштрафован на крупную сумму, а его офис несколько раз подвергался атакам со стороны радикалов.

Появилось видео с похорон эсэсовца на Украине

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