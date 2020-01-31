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Обаму назвали претендентом на высокий пост в США

09:25
  • пятница
  • 31 января 2020

Неожиданное кадровое заявление сделал кандидат на президентское кресло Джо Байден

В американских СМИ обсуждают неожиданное заявление Джо Байдена. Бывший вице-президент США, который теперь метит на высший государственный пост, сказал, что видит в качестве своей правой руки Мишель Обаму. 77-летний политик назвал и главный критерий своего выбора. По его словам, этот вице-президент способен немедленно включиться в работу Белого дома. Правда, кроме миссис Обамы, Байден рассматривает ещё семь кандидатур. И все они, по его словам, женщины.

Первые праймериз у демократов начинаются только 3 февраля. Но погрязший в скандалах Джо Байден, который пока еще даже не является единой кандидатурой от партии на президентское кресло, уже начинает раздавать высокие должности в Белом доме. На встрече с избирателями в штате Айова он сделал неожиданное заявление о своей кадровой политике.

"Я уверен, что хотел бы, чтобы Мишель Обама стала вице-президентом. Они оба (Барак и Мишель) порядочные и благородные.  И очень квалифицированные люди", - пояснил Байден.

Дональд Трамп пытается переизбраться на второй срок и войти в историю как президент США, заключивший самые грандиозные соглашения.  Да что там – "сделки века", как он сам называет свои договоренности то с Китаем, то с Северной Кореей, достигаемые порой весьма сомнительными методами. В своих амбициях вершителя судеб мира Трамп дошел до того, что сел и лично перекроил карты Палестины и Израиля.

Считающийся основным соперником нынешнего президента Джо Байден весьма некстати по уши увяз в коррупционных историях, связанных с его сыном и украинскими делишками всего семейства Байденов.

Вот-вот грянет скандал и вокруг дочери Джо Байдена Эшли. Сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что 38-летняя женщина получила должность исполнительного директора одной из некоммерческих организаций штата Делавэр сразу же после того как этой НКО достался щедрый федеральный грант. Джо Байден как раз тогда был вице-президентом и вполне мог отблагодарить за счет госказны работодателей дочери за ее стремительный карьерный рост.

Сейчас, когда тучи над его головой сгущаются, а стать президентом очень хочется, Байден предпочел найти женщину и спрятаться за ее спиной.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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