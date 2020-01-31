Российские военные показали беженцам освобожденный сирийский город

Жители возвращаются в Маарет-ан-Нуман

В Сирии саперы завершают разминирование недавно освобожденных от террористов городов в провинции Идлиб. Местные жители, многие из которых покинули свои дома еще в начале войны, смогли увидеть родные места - их привезли на автобусах в сопровождении российской военной полиции. Правда, оставаться там пока нельзя - людей временно разместили в безопасной зоне. Но уже очень скоро они смогут вернуться вместе со своими семьями.

Два автобуса и несколько легковых машин в сопровождении военной полиции. Жители, а последние несколько лет беженцы из Маарет-ан-Нумана, возвращаются в родной город. На днях его освободила от террористов сирийская армия.

"Я приехала из Хомса, возвращаюсь к своему дому, который бросила 9 лет назад. Это случилось после того, как боевики захватили моего отца, допрашивали его. Вся наша семья собралась и тайно выехала в Дамаск, а потом оттуда в Хомс. Помню ли я свой дом? Даже спустя девять лет я не могу забыть его. Я помню все в мелочах", - рассказала местная жительница Фатма Стейф.

Маарет-ан-Нууман сирийская армия взяла почти без боя. Террористы отступили, не оказав серьезного сопротивления.

"Сегодня здесь находится более 120 человек - это первые те жители, которые были в списках губернатора города Хама и Идлиба, предоставили им возможность, чтобы посетить, кто на личном транспорте, кто на автобусе город Маарет-ан-Нуман и посмотреть на свои жилища", - сообщил начальник ЦПВС Сергей Жмурин.

Составили списки, распределили места в автобусах. Не забыли про безопасность, проверили документы. Люди готовы были к любым проверкам, лишь бы поскорее увидеть свои дома.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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