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Генетическое оружие и зараженные посылки: самые популярные мифы о коронавирусе

08:42
  • пятница
  • 31 января 2020

Каждый день вокруг этой темы появляются десятки домыслов, сплетен и откровенных фейков

По Китаю могли ударить генетическим оружием! Вот откуда коронавирус. Каждый день вокруг этого вируса появляются десятки домыслов, сплетен и откровенных фейков.

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Так и запутаться несложно. Вот одна из последних громких версий.

- Речь может идти в худшем случае о первом в истории совместном использовании биологического и информационного оружия, а в менее брутальном – ведения против Китая информационной войны с циничным использованием трагических событий.

 -Эболу создали америкосы. Как и многие вакцины с геном рака.

Где аргументы, где  доказательства?  Смелых версий хоть отбавляй. Одна из самых ходовых – вирус поражает только китайцев. Ее мы пропустим, как совершенно фантастическую и ненаучную.

Вот еще обсуждаемая новость. Посылки с AliExpress заражены опасным китайским вирусом. СМИ сообщили о приостановке AliExpress доставки товаров из-за коронавируса. На самом деле новый коронавирус - крайне нестойкий, поэтому передаваться через предметы и, в частности, посылки из Китая, не может, это заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального медицинского исследовательского Университета Владимир Никифоров.

"ТВ Центр" рекомендуют слушать не паникеров, а специалистов. Для передачи инфекции необходим прямой контакт с ее переносчиком, а не зараженная посылка.

Если говорить не о фейках, а о достоверной информации - ни одного случая заболевания на территории нашей страны не зафиксировано. По официальным данным, число заболевших в Китае приблизилось к десяти тысячам человек, 213 умерли от коронавируса.

Давайте отделять фейки от правды. В действительности все не так, как на самом деле.

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