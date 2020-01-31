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Названа опасность выхода Британии из ЕС

10:49
  • пятница
  • 31 января 2020

Политолог назвал "развод" открытием ящика Пандоры

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выход Великобритании из Евросоюза. Кто на самом деле решил, что "развод" необходим? Британский народ устал от ЕС или это решение элит? Для чего это нужно британцам? И кто виноват в Brexit? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.
Совет ЕС дал добро на Brexit

Эксперт назвал "развод" поражением ЕС и открытием ящика Пандоры, что может повлечь за собой выход других стран из союза.

"Элиты сделали окончательный выбор в пользу Brexit. И это нужно для того, чтобы Британия вырвалась на просторы глобальной экономики. Это проект прежде всего англичан, не ирландцев и шотландцев. Они верят, что англичане с их энергией, смелостью и стремлением к свободе как флибустьеры под свободными парусами будут плавать по всей глобальной экономике и культуре и завоевывать этот мир", - сказал эксперт.

Марков также заявил, вина за Brexit лежит на Брюсселе, так как он не учитывает интересы национальных государств. "ЕС - это союз европейских бюрократий и европейских олигархий. В результате происходит разделение между бедными и богатыми в ЕС", - объяснил политолог.

Полный комментарий смотрите в видео.

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