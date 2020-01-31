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Российских автомобилистов будут штрафовать по-новому

08:45
  • пятница
  • 31 января 2020

Штрафы заметно вырастут

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который ужесточает наказания для нарушителей правил дорожного движения. 
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За превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается штрафовать на 3 тысячи рублей. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

За превышение на 40-60 км/ч предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей, тогда как сегодня нарушитель платит всего 1,5 тысячи.

Штраф за превышение скорости более чем на 60 км/ч хотят поднять с 2-2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. В последнем случае для водителя существует альтернативное наказание - лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.  

Как пишет ТАСС, за повторное нарушение скоростного режима автомобилистов собираются штрафовать на 10 тысяч рублей либо лишать их прав сроком до года. 

Минюст также предложил штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на 2-3 года водителей, которые не остановились по требованию полицейского и попытались скрыться. Пока за это не предусмотрено административное наказание. 

Кроме того, власти намерены ужесточить наказание за отказ от медицинского освидетельствования - с 30 до 40 тысяч рублей. Альтернативная кара - лишение прав на срок до 3 лет.  

Санкцию за перевозку детей без автокресел в новом КоАП могут поднять с 3 до 5 тысяч рублей. Штраф за повторное управление авто с чрезмерной тонировкой составит 3 тысячи рублей. Водителям, остановленным без прав, придется выложить от 10 до 30 тысяч рублей.  

Еще одно важное нововведение - это появление накопительной системы нарушений. Если водитель более трех раз нарушит какое-либо правило, то его предлагается лишать прав на срок от года до 1,5 лет. Это не касается тех случаев, когда нарушение выявляется с помощью камер видеонаблюдения.  

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