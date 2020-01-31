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ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым

08:37
  • пятница
  • 31 января 2020

Москву хамский подход не устроил

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о выполнении обязательств перед Советом Европы десятью странами - членами организации.

Речь идет об Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Турции, Украине и России, уточняет "Газета.Ru".

ПАСЕ потребовала от Москвы сполна выполнять Минские соглашения, вернуть Крым Украине, полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека, привлечь к ответственности причастных к катастрофе малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Претензии к нашей стране поддержали 49 делегата, 17 высказались "против", трое воздержались – это при том, что в ПАСЕ входит 321 парламентарий.

Российская сторона выразила несогласие с требованиями ПАСЕ, так как не является стороной минских соглашений и внутреукраинского конфликта. Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москву не устраивает хамский подход в отношении нее, передает РИА Новости.

30 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, так как за последние шесть месяцев Москва выполнила ряд обязательств, в частности, осуществила обмен пленными и оплатила взнос в Совет Европы.

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