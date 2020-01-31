Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка

У мальчика появился защитник

Мария Шукшина поделилась радостной новостью. Актриса покрестила внука Марка. О важном событии в жизни мальчика она рассказала в Instagram.

Шукшина опубликовала на своей странице видео, снятое во время крещения. На кадрах мальчик с бабушкой сначала ходят по церкви, а позже Марк оказывается на руках у крестного и начинается само таинство.

"Вот теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно!" — подписала видео Мария (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

Отметим, что Мария Шукшина воссоединилась со своим внуком Марком только в начале января 2020 года. Мать мальчика Фрейя Зильбер попросила актрису взять ребенка пожить к себе. Отцом Марка является Макар Касаткин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"