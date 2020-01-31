ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка

08:45
  • пятница
  • 31 января 2020

У мальчика появился защитник

Мария Шукшина поделилась радостной новостью. Актриса покрестила внука Марка. О важном событии в жизни мальчика она рассказала в Instagram.
"Симпатяги" Фото подросших внуков Веры Глаголевой выложили в Сеть

Шукшина опубликовала на своей странице видео, снятое во время крещения. На кадрах мальчик с бабушкой сначала ходят по церкви, а позже Марк оказывается на руках у крестного и начинается само таинство.

"Вот теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно!" — подписала видео Мария (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

Отметим, что Мария Шукшина воссоединилась со своим внуком Марком только в начале января 2020 года. Мать мальчика Фрейя Зильбер попросила актрису взять ребенка пожить к себе. Отцом Марка является Макар Касаткин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мария Шукшина
Мария Шукшина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.