ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян обрадовали новостями о шенгенских визах

09:17
  • пятница
  • 31 января 2020

Стоимость визового сбора в большинстве стран заметно вырастет

Со 2 февраля 2020 года вступают в силу новые правила получения Шенгенской визы.

Для россиян стоимость визового сбора останется прежней – 35 евро (1742 рубля), в то время как стоимость шенгена для других стран возросла, пишет газета "Известия". Эта сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом от 2006 года и тех пор остается неизменной.

Кроме того, со 2 февраля у путешественников появился возможность подавать документы на получение виза за полгода до поездки, а не за три месяца, как это работает сейчас. Такая мера поможет заранее планировать поездку и избежать задержек в периоды повышенного спроса: перед Новым годом, майскими праздниками и летними отпусками.

По числу полученных шенгенских виз россияне находятся на первом месте, опередив такие многонаселенные страны, как Индия и Китай. За 2018 год гражданам России были выдано 3,695 миллиона виз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Получение визы
Получение визы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.