Россиян обрадовали новостями о шенгенских визах

Стоимость визового сбора в большинстве стран заметно вырастет

Со 2 февраля 2020 года вступают в силу новые правила получения Шенгенской визы.

Для россиян стоимость визового сбора останется прежней – 35 евро (1742 рубля), в то время как стоимость шенгена для других стран возросла, пишет газета "Известия". Эта сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом от 2006 года и тех пор остается неизменной.

Кроме того, со 2 февраля у путешественников появился возможность подавать документы на получение виза за полгода до поездки, а не за три месяца, как это работает сейчас. Такая мера поможет заранее планировать поездку и избежать задержек в периоды повышенного спроса: перед Новым годом, майскими праздниками и летними отпусками.

По числу полученных шенгенских виз россияне находятся на первом месте, опередив такие многонаселенные страны, как Индия и Китай. За 2018 год гражданам России были выдано 3,695 миллиона виз.

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