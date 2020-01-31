ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александра Самохина родила сына и показала фото из роддома

09:22
  • пятница
  • 31 января 2020

Мальчика назвали Иваном

36-летняя актриса Александра Самохина, дочь покойной Анны Самохиной, родила второго ребенка.
Папарацци сняли беременную Курникову на яхте

"Добро пожаловать к нам", - такой хештег Александра поставила к фотографии, на которой видна рука новорожденного сына. Малыш появился на свет 28 января. Для многих поклонников актрисы это стало неожиданностью, ведь она не выкладывала в Instagram фотографий с животиком. Судя по бирке на руке Ивана, первый снимок мальчика был сделан в роддоме. 

В 2019 году Александра Самохина вышла замуж за психоаналитика Антона Зелепутина, который принял ее восьмилетнюю дочь Еву от предыдущих отношений. 

- Поздравляю с рождением сыночка! Здоровья вам обоим! - пишут в Сети. 

- Как здорово!

- Поздравляю вас, родная. Счастья вам! 

- Ооо, какая замечательная новость! Примите мои сердечные поздравления с рождением нового человечка!

- Поздравляем, Сашенька, мы были на вашем спектакле, а вы, оказывается, были в интересном положении.

По мнению поклонников, Александра похожа на свою мать - Анну Самохину, которая скончалась в 2010 году в возрасте 47 лет. У нее был рак желудка.

Анна Самохина родила дочку от однокурсника по театральному училищу, с которым прожила в браке с 1979 по 1994 год. После развода Александра осталась жить с папой. Девушка долгое время не общалась с мамой. Они сблизились только во время болезни кинозвезды.  

Анна Самохина снялась в сериале "Бандитский Петербург", а также в фильмах "Русский транзит", "Рэкет", "Царская охота" и так далее.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александра, дочь Анны Самохиной
Александра, дочь Анны Самохиной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.