Александра Самохина родила сына и показала фото из роддома

Мальчика назвали Иваном

36-летняя актриса Александра Самохина, дочь покойной Анны Самохиной, родила второго ребенка.

"Добро пожаловать к нам", - такой хештег Александра поставила к фотографии, на которой видна рука новорожденного сына. Малыш появился на свет 28 января. Для многих поклонников актрисы это стало неожиданностью, ведь она не выкладывала в Instagram фотографий с животиком. Судя по бирке на руке Ивана, первый снимок мальчика был сделан в роддоме.

В 2019 году Александра Самохина вышла замуж за психоаналитика Антона Зелепутина, который принял ее восьмилетнюю дочь Еву от предыдущих отношений.

- Поздравляю с рождением сыночка! Здоровья вам обоим! - пишут в Сети.

- Как здорово!

- Поздравляю вас, родная. Счастья вам!

- Ооо, какая замечательная новость! Примите мои сердечные поздравления с рождением нового человечка!

- Поздравляем, Сашенька, мы были на вашем спектакле, а вы, оказывается, были в интересном положении.

По мнению поклонников, Александра похожа на свою мать - Анну Самохину, которая скончалась в 2010 году в возрасте 47 лет. У нее был рак желудка.

Анна Самохина родила дочку от однокурсника по театральному училищу, с которым прожила в браке с 1979 по 1994 год. После развода Александра осталась жить с папой. Девушка долгое время не общалась с мамой. Они сблизились только во время болезни кинозвезды.

Анна Самохина снялась в сериале "Бандитский Петербург", а также в фильмах "Русский транзит", "Рэкет", "Царская охота" и так далее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"