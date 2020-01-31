В Германии рассказали, как НАТО обманул СССР при Горбачеве

Правительство экс-президента допустило "непростительную ошибку"

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и продолжает расширяться на восток.

Такое мнение выразил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной. Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, передает "Газета.Ru". Это стало "непростительной ошибкой" правительства Горбачева.

В марте члены НАТО приступают к крупнейшим за последнюю четверть века военным учениям "Defender 2020" под предлогом "российской агрессии". А на самом деле, угрозу представляет именно НАТО, а не Россия, считает Ной.

Грязные игры: кто пустил НАТО на восток?

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