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Возлюбленный экс-жены Аршавина: Андрей кричал, что "это уже не мой дом, и я сюда не вернусь"

10:03
  • пятница
  • 31 января 2020

Мужчина вмешался в конфликт бывших супругов

Журналистка и модель Алиса Казьмина, которую выселяют из квартиры экс-супруга Андрея Аршавина, опубликовала в Instagram текст, якобы написанный ее новым возлюбленным. 
Свекровь выселяет из квартиры бывшую жену Аршавина с тремя детьми

Как передает kp.ru, избранник Казьминой обратился к Аршавину со страницы своей любимой. 

"Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак… Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу…" - говорится в тексте. 

Автор письма заявил, что он больше не собирается жить и даже гостить в квартире Аршавина. При этом он подчеркнул, что футболист сам отдал эту недвижимость Казьминой: "При мне Андрей кричал: "Это уже не мой дом, и я сюда не вернусь".    

Добавим, что Казьмина не раскрывает личность своего нового ухажера. По ее словам, это "серьезный и состоятельный мужчина".

- Очередной невидимый миру "возлюбленный"? - пишут интернет-пользователи. 

- А новый муж бездомный? Какое дело новому мужу до чужой недвижимости?

- Аршавин должен теперь ее содержать с новым женихом. 

Ранее Алиса Казьмина опубликовала письмо с требованием о выселении из квартиры, которая оформлена на мать Аршавина. Под документом стояла именно ее подпись. Казьминой с тремя детьми следует освободить жилплощадь до 1 марта. "На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство", - съязвила Казьмина, обращаясь к отцу своей дочери. 

Мама Аршавина попросила журналистов не вмешиваться в эту ситуацию. "Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", - заявила женщина. 

Напомним, Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Футболист принял детей журналистки от предыдущих отношений. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В 2019 году Казьмина заявила, что они с Аршавиным развелись. После этого Аршавин стал больше общаться со своими тремя детьми от телеведущей Юлии Барановской.

Архив: История разрыва Аршавина и Барановской в программе "10 самых... Новая жизнь после развода"

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