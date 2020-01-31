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"Коробка не виновата": раскрыта правда о вине в пакетах

10:21
  • пятница
  • 31 января 2020

Роскачество объяснило разницу между вином в бутылке и мягкой упаковке

Роскачество объяснило разницу между вином в бутылке и мягкой упаковке.

В Европе нет разницы, в какой таре хранится вино, можно быть уверенным, что, покупая напиток в картоне, он будет хорошего качества. В России ситуация иная. Чаще всего в пакетах продают не вино, а винный напиток, который на 50% состоит из воды, этилового спирта и ароматизаторов.

"В лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые "прессовые фракции" переработки винограда", - объяснил руководитель рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.

При этом сам пакет "ни в чем не виноват", это всего лишь упаковка, которая никак не влияет на качество продукта. Более того, мягкая упаковка удобна при транспортировке, она легче стекла, не бьется. Однако пакет совсем не пропускает воздух, поэтому вино не дышит, в отличие от бутылки, в которой есть пробка.

По оценкам аналитиков, большинство российских потребителей не видят разницы между вином и винным напитком и обращают внимание только на цену. Эксперты просят понять, что вино стоимостью 100 рублей за литр – не может быть вином ни в стеклянной, ни в картонной упаковке.

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