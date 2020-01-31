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Названа новая причина разводов в России

10:31
  • пятница
  • 31 января 2020

Распадается каждая вторая семья

Эксперты озвучили новую причину разводов в России - это инфантильность или отсутствие обязательств за семью.
Россияне стали реже разводиться ради экономии

Чаще всего она проявляется в молодых парах.  Новоиспеченные муж или жена ставят слишком завышенные ожидания в отношении второй половинки, например, что он или она сможет быстро подняться по карьерной лестнице. А в случае неудачи разочаровываются и разводятся.

Остальные причины носят более традиционный характер: финансовый вопрос, отсутствие собственного жилья, вмешательство родственников, а также нежелание идти на компромиссы, передает РИА Новости.

В 2019 году россияне разводились на 12,7% меньше, чем в 2018 году, однако число разводов все также велико - 472 тысячи на 843 тысячи браков, то есть в России распадается каждая вторая семья.

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