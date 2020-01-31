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Дворецкий обнародовал записку принцессы Дианы о сыновьях

10:36
  • пятница
  • 31 января 2020

Принцу Гарри важно услышать эти слова именно сейчас

Бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррел нашел в своем архиве записку, которую 24 года назад написала принцесса Диана. Это послание ранее не публиковалось.
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Пол Баррел работал сначала лакеем Елизаветы II, а затем дворецким у принцессы Дианы. После ее смерти он написал несколько книг о членах королевской семьи.

На днях Пол Баррел в очередной раз поддержал принца Гарри и Меган Маркл, которые решили отказаться от титулов старших членов монаршей фамилии и переехать в Канаду. Баррел опубликовал в Instagram трогательные слова, которые Диана написала о своих сыновьях. По мнению бывшего дворецкого, эту фразу уместно вспомнить сейчас, когда Гарри, Меган и их сын Арчи вступают в новую жизнь.

"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность", - написала принцесса Диана 24 года назад. Баррел опубликовал фото Дианы с сыновьями и фрагмент той фразы на пожелтевшей бумаге. 

Ранее Пол Баррел выразил мнение, что родственники Гарри были не очень добры к Меган Маркл. Из-за этого бывшая актриса не захотела стать частью королевской семьи. 

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. 

На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. Принц Гарри обвинил британских журналистов в том, что они затравили его супругу, как в свое время затравили мать - принцессу Диану. 

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