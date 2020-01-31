Россиянам посоветовали не целоваться и завязать волосы из-за коронавируса

Заразившихся уже более 9,5 тысячи человек

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного уровня. Несмотря на серьёзные меры, которые предпринимает Пекин, заболевание распространяется очень быстро. На данный момент заразившихся уже более 9,5 тысячи человек. В списке жертв - 213.

В пятницу российский оперативный штаб обсудит дополнительные меры по профилактике и недопущению вируса в нашу страну. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гриппом или другой вирусной инфекцией, Роспотребнадзор рекомендовал не целоваться и собирать волосы в хвост - часто контактируя с лицом, они увеличивают риск инфицирования.

Чрезвычайная ситуация международного значения - теперь официально. Всемирная организация здравоохранения регулярно устраивала заседания по больному вопросу, но принятие решения откладывалось. Больше медлить нельзя, решили в Париже.

"Сейчас пришло время признать вспышку эпидемии, вызванную новым коронавирусом, международной чрезвычайной ситуацией. Количество выявленных случаев заражения в Китае растет. Методы борьбы с эпидемией пока разрабатываются. У руководства некоторых стран остаются вопросы, как действовать в этой ситуации", - сказал глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хуссин.

При этом в ВОЗ подчеркивают, что к Китаю с точки зрения борьбы с вирусом вопросов нет. Речь идет о его масштабном распространении, в том числе в странах, которые к эпидемии просто не готовы.

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"Я объявляю о международной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Главная причина такого решения — не то, что происходит сейчас конкретно в Китае. Наша основная озабоченность связана с потенциальным распространением вируса в государствах со слабой системой здравоохранения", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

На улицах Уханя по-прежнему пустынно. Страшные кадры - мужчина умер по дороге в магазин. Медики лишь констатировали смерть. Самих врачей в городе не хватает. Мобилизованы военные медицинские бригады. В магазинах и аптеках - дефицит масок и других средств защиты. Скупают оптом и перепродают, завышая цены. Ситуация - на контроле ООН.

"Ситуация остается сложной, но принимаемые нами меры становятся все более эффективными. Мы потеряли много жизней. Но вместе с тем, много людей нам удалось спасти. Сейчас страна больше всего нуждается в медицинском оборудовании, в защитном снаряжении, очках", - сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Чтобы хоть как-то снизить градус напряжения, китайские СМИ активно тиражируют историю выздоровления. 44-летняя жительница Уханя по фамилии Цзян победила коронавирус. По словам женщины, в больнице врачи каждый день проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, а также применяли методы из традиционной китайской медицины. Жителям провинции Хубей рекомендовано сидеть дома во время инкубационного периода.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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