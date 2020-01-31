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Мишустин: Россия обладает самыми прорывными технологиями

11:37
  • пятница
  • 31 января 2020

Москва готова поделиться этими технологиями с партнерами

Начался цифровой этап развития человечества. Технологии изменяют социальное поведение людей, воздействуют на трудовые отношения, приводят к исчезновению целых секторов экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. Для Мишустина это первый зарубежный визит в новой должности. Как отметил российский премьер, в эпоху цифровизации, страны ЕАЭС должны создавать условия для комфортной жизни граждан и ведения бизнеса. Важным шагом станет формирование единой системы цифровой идентификации на всём пространстве Союза. Также необходимо продумать меры безопасности. Россия, как отметил Мишустин, обладает самыми прорывными технологиями. Наши компании развивают собственные цифровые направления. Москва готова поделиться этими технологиями с партнёрами.

"Цифра стала ключевым элементом глобальной конкуренции и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать. Четыре очень основных свободы союза - это движение рабочей силы, движение капитала, движение услуг и товаров должны быть подкреплены общей цифровой платформой. Уже очень многое сделано, мы с министрами решаем сложнейшие проблемы унификации системы трудоустройства, создание экосистемы трудовых транспортных коридоров, систему прослеживаемости и маркировки товаров", - сказал Мишустин.

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