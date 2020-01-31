Подо Ржевом началась установка парящей фигуры воина

Мемориал откроют в мае к 75-летию Победы

Подо Ржевом приступили к монтажу 25-метровой фигуры воина - главной части мемориального комплекса Советскому солдату.

Монумент возводят на народные пожертвования, сообщает "ТВ Центр". Бронзовая фигура будто парит над землей. Огромное изваяние устанавливают на высоком кургане в память о всех красноармейцах на месте Ржевской битвы, которая была одной из самых кровопролитных - потери советской армии составили более 600 тысяч человек.

Имена павших увековечат на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона. Мемориал торжественно откроют в мае к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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