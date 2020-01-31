МИД Украины рассыпался в любезностях перед Майком Помпео

Госсекретарь США прибыл в Киев с рабочим визитом

Мнимая российская агрессия, строительство "Северного потока-2" и финансовая помощь Украине. В Киеве с властями эти темы обсудит госсекретарь США Майк Помпео. Перед его рабочим визитом Госдеп опубликовал серию материалов, львиная доля которых посвящена растущему влиянию Москвы.

Самолет госсекретаря США приземлился в киевском аэропорту Борисполь ближе к полуночи. Едва Майк Помпео успел сойти с трапа и сесть в автомобиль, как встречавший его замминистра иностранных дел Украины рассыпался в социальных сетях серией сообщений и любезностей.

Впрочем, весьма сомнительно, что американский гость будет изучать интернет-послания чиновника далеко не самого высокого ранга. Рассчитано, скорее, на внутриукраинское потребление - мол, посмотрите, с какими людьми мы общаемся!

"Украина приветствует дорогого друга из США. Госсекретарь Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком", - написал замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

Накануне вылета Майка Помпео в Киев Госдеп США опубликовал на своем сайте сопроводительные материалы. За громкими словами об общих демократических ценностях, поддержке суверенитета и стремления к процветанию Украины, постоянно мелькают строки о российской агрессии, совместной работе по борьбе с растущим влиянием Москвы и небольшой финансовой благодарности Киеву за сотрудничество в этом направлении. В Госдепе напомнили: с 2014 года Вашингтон выделил Украине почти 3,5 миллиарда долларов на противодействие России. Правда, чьи интересы в большей степени отстаивает Белый дом, заставляя Киев протестовать по поводу того же "Северного потока-2", скромно умалчивается.

"Вашингтон поддерживает энергетическую независимость Украины от российского доминирования. В декабре Конгресс принял закон о санкциях против компаний, вовлечённых в строительство российского проекта "Северный поток — 2". Этот шаг подчёркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего против дальнейшей российской агрессии", – говорится на сайте Госдепа.

Сам Майк Помпео накануне визита в Киев уверял агентство Bloomberg о том, что Украина - большой торговый партнер для Соединенных Штатов, которые очень заинтересованы в этой стране.

На самом деле в прошлом году Незалежная заняла 67-е место в списке торговых партнеров Вашингтона, расположившись между Алжиром и Багамскими островами. Не слукавил Помпео лишь во второй части своего утверждения по поводу заинтересованности в Киеве с политической точки зрения. Для администрации Обамы Украина стала прекрасным предлогом для сдерживания России и попыток ее изоляции на мировой арене. Для Дональда Трампа - неплохой инструмент в борьбе с демократами на фоне скандала с Джо Байденом и вмешательства республики в американские выборы 2016 года в интересах Хиллари Клинтон.

"Украина находится под огромным давлением со стороны России. Президент Трамп принял меры по противодействию России, президент Обама отказался это делать. Мы предоставили оборонительное оружие, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы поддерживаем нового лидера, президента Зеленского, в его усилиях по преодолению коррупции и построения демократии в стране", - сказал Майк Помпео.

Помимо встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и некоторыми его министрами, в Киеве Майк Помпео почтит память погибших в Донбассе, а также встретится с главой новой псевдоцеркви Епифанием, представителями общественных организаций и бизнес-кругов.

Лилия Акиньшина, ТВ Центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"