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"Забрезжил рассвет": Великобритания прощается с ЕС

11:54
  • пятница
  • 31 января 2020

В полночь страна окончательно покинет союз

В полночь по Центральноевропейскому времени Великобритания покинет союз. Однако до конца года продлится переходный период, в течение которого Лондону и Брюсселю необходимо выстроить новые взаимоотношения.

Этот последний день в составе Евросоюза многие британцы встретили у стен парламента. Свой главный аргумент противники Brexit разместили прямо на воротах - "Вместе сильнее".

"Трагично, очень трагично. Я сама родом из Нидерландов, а здесь живу уже 40 лет. Вышла замуж, исправно плачу налоги. А в прошлом году, представляете, мне пришлось подавать заявление, чтобы остаться в собственном доме", - возмущается одна из противников Brexit.

Королевский монетный двор выпустил в обращение три миллиона памятных монет в честь выхода Великобритании из Евросоюза.  "Мир, процветание и дружба со всеми нациями" - отчеканено на аверсе. Однако даже здесь не обошлось без скандала. Британский писатель Филип Пулман заметил, что в надписи не хватает так называемой оксфордской запятой, и призвал бойкотировать 50-пенсовик. Впрочем, пунктуация британское правительство сейчас мало волнует. Борис Джонсон празднует победу и собирает внеочередное заседание. Причем состоится оно не в столице, а в Сандерленде, городе который одним из первых поддержал выход Британии из ЕС.

"Brexit - это не конец, а начало. Забрезжил рассвет, поднимается занавес для начала нового акта. Настал момент для настоящего обновления и изменения Великобритании", - уверен Джонсон.

Эти изменения британскому правительству дались непросто. Позади многочисленные дебаты, голосования, отставка премьер-министра. И вот теперь Британия покидает Европейский союз, не дотянув всего 3 лет до 50 летнего юбилея в составе союза. Громкий развод нелегко переживают и в самой Европе. По центру Брюсселя, который на эти дни превратился в маленький Лондон, сегодня расхаживают свои Шерлоки Холмсы и музыканты с волынками.

"Я живу в Брюсселе уже 35 лет. И то, что сейчас происходит - очень и очень печально. Ведь мы чувствуем себя европейцами, мы должны быть частью Европы!" – говорит британский эмигрант Ричард Уэллс.

"Вряд ли это можно назвать счастливым событием. Скорее, прощание, проводы наших британских друзей и партнёров", - говорит стажер Еврокомиссии Павел Стич.

Проводы растянутся ещё как минимум на 11 месяцев - так называемый переходный период. За это время Великобритания и ЕС должны разработать новое соглашение. Согласно документу, Великобритания больше не сможет влиять на принятие политических решений в Европе, однако постарается сохранить за собой как можно больше выгод в сфере торговли. Пока же выгоду от Brexit ощутили на себе разве что продавцы шляп и баннеров для противников брекзита.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр". 

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