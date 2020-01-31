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В Испании накрыли сеть поставщиков допинга европейским спортсменам

12:01
  • пятница
  • 31 января 2020

Преступная группировка существовала 10 лет

Новый допинговый скандал разгорается в Европе. В Испании раскрыта деятельность преступной группы, которая снабжала спортсменов запрещёнными препаратами. Среди покупателей — сотни атлетов из Германии, Италии, Франции. Имена всех потребителей предстоит выяснить полиции.

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Испанский спецназ штурмует квартиру. В ней - склад с сотнями шприцев, заправленных эритропоэтином. Это вещество - ходовой товар на чёрном рынке для спортсменов. Стимулирует образование красных кровяных клеток, увеличивает доставку кислорода к мышцам и повышает выносливость. Международная преступная сеть исправно функционировала 10 лет. Имела разветвлённую структуру, несколько офисов и множество оффшорных счетов. Заправляли незаконным бизнесом шесть граждан Сербии. Банда орудовала буквально под носом полиции. В одной из частных испанских клиник подделывали рецепты на эритропоэтин. По ним в аптеках стимулятор и закупали. Потом его фасовали и курьерами доставляли клиентам по всей Европе. Одна доза стоила 250 евро.

"Эритропоэтин был высшего качества, с неистёкшим сроком годности. Продавцы отправляли его в изотермических контейнерах, но хранился препарат в ненадлежащих условиях. Иными словами, он представлял опасность для здоровья потребителей", - заявил директор Антидопингового агентства Испании Хосе Луис Террерос.

Заказы принимали на семи интернет-сайтах. Они предназначались для атлетов из конкретных стран и были переведены на национальные языки. Услугами подпольной сети пользовались 260 спортсменов из Германии, Франции, Италии. А в самой Испании среди клиентов был даже олимпийский чемпион. Полиция выясняет имена потребителей запрещённого препарата. Их репутация и карьера теперь под угрозой. Имена спортсменов передадут экспертам Всемирного антидопингового агентства. Которое в последние годы так пристально следит за атлетами из России, что не замечает масштабных нарушений в других странах.

Кристина Мамиконян, ТВ Центр.

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