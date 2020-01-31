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Москвичам пообещали "морозище" в первую неделю февраля

11:09
  • пятница
  • 31 января 2020

Грядет ощутимое понижение температуры

В столицу на следующей неделе придет похолодание, столбик термометра до минус пяти градусов, ночью – до минус девяти.

Это произойдет из-за затока холодного воздуха с Карского моря, с Новой Земли, передает газета "Известия". 

По сравнению с аномально теплым январем такое резкое понижение температуры покажется "настоящим морозищем", рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее, температура будет выше нормы всего лишь на 2-4 градуса. Погода стоит свойственная больше концу октября, добавил синоптик.

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