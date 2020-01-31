Исаева рассказала, кто успокаивал Веру после смерти ее мамы Юлии Началовой

Девочку не оставили одну
Пиар-директор Юлии Началовой перечислила людей, которые поддержали дочь певицы после ее смерти.
Анна Исаева заявила, что Вера была очень близка с мамой. Когда артистка скончалась, родным советовали отвести девочку к психологу, однако этого не потребовалось.
"У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали, есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание. Есть домработница Таня, она воспитывала девочку с малых лет и тоже была рядом. Веру не оставляли одну", - цитирует Исаеву Teleprogramma.pro.
По ее словам, друзья Началовой редко видятся с Верой, но при случае всегда окружают ее заботой.
Как рассказала Анна Исаева, сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой. Она играет на фортепиано, занимается вокалом, выступает на сцене, в том числе за границей. На музыкальном конкурсе в Хорватии этим летом она, к примеру, исполнила песню Уитни Хьюстон. Сейчас она готовится к выступлению, которое состоится 9 мая.
31 января Юлии Началовой могло бы исполниться 39 лет. Певец Дмитрий Маликов исполнит одну из ее последних песен на концерте по случаю своего 50-летия. Эту композицию Началова напела на iPhone в 2018 году.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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