При взрыве на заводе под Орлом погибли четверо рабочих

В результате взрыва обрушилась кровля здания

Четыре человека погибли, ещё трое ранены. На заводе в Орловской области этим утром прогремел взрыв. Об этом сообщили региональные власти, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в городе Мценске на предприятии по производству металлоконструкций. В результате взрыва обрушилась кровля здания на площади 200 квадратных метров. Возгорания не последовало.

Завод обследуют спасатели, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся здании.



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