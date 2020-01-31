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При взрыве на заводе под Орлом погибли четверо рабочих

11:21
  • пятница
  • 31 января 2020

В результате взрыва обрушилась кровля здания

Четыре человека погибли, ещё трое ранены. На заводе в Орловской области этим утром прогремел взрыв. Об этом сообщили региональные власти, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в городе Мценске на предприятии по производству металлоконструкций. В результате взрыва обрушилась кровля здания на площади 200 квадратных метров. Возгорания не последовало.

Завод обследуют спасатели, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся здании.
 

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