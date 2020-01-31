Сбывшиеся предсказания Ванги, от которых мороз по коже

В 2020 году нас ждут катаклизмы

31 января исполнилось 109 лет со дня рождения болгарской провидицы Ванги, о способностях которой говорили и при ее жизни, и продолжают говорить после смерти (ведунья умерла в 1996 году).

Вангелия Сурчева родилась в 1911 году. Она потеряла зрение в 12 лет, когда попала под сильнейший ураган – ее нашли засыпанной ветками и с песком в глазницах. Потеряв возможность видеть, Ванга приобрела сверхъестественную способность. К ней стали обращаться местные жители с просьбой помочь в поиске пропавших родственников. Повсеместно о ее даре узнали во время Второй мировой войны. Ванга могла определить местонахождение человека или место его захоронения.

После войны к провидице стали ходить не только простое население, но и высшее руководство стран. Ванга могла с легкостью определять заболевания людей и их дальнейшую судьбу. Многим не нравились ее прогнозы, другие, наоборот, прислушивались.

Как бы то ни было, многое, что предсказала Ванга, сбылось. Некоторых из них вызывают ужас, ведь она увидела смерть Сталина, аварию подводной лодки "Курск" и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пишет "Обозреватель".

"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его", - говорила Ванга. Тогда никому в голову не могло прийти, что это не город Курск, а подводная лодка.

"Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Волки завоют из куста и кровь невинная польется рекой", - а так провидица предсказала подрыв башен-близнецов в Нью-Йорке.

Видео: Документальный фильм. О чем молчала Ванга

Есть пророчества Ванги и на 2020 год - нас ждет схождение "пяти двоек" - 22.2.2020 и 22.12.2020, что повлечет за собой немало бед. Согласно записям Ванги, которые обнародовал ее родственник Сергей Косторной, 22 декабря произойдет парад планет с участием Юпитера и Сатурна. Усилится и метеорный поток Урсиды, который спровоцирует землетрясения, опасные извержения вулканов и цунами.

К счастью, есть и несбывшиеся негативные прогнозы. Так, Ванга предсказывала Третью мировую войну. Она должна была начаться в ноябре 2010 года, а закончится - в октябре 2014 года. За эти четыре года человечество испытает на себе удары ядерного, а затем химического оружия. Люди покроются гнойниками и заболеют раком, а к 2016 году Европа полностью вымрет, считала Ванга.

Весьма спорное предсказание – посещение Земли инопланетянами. Провидица была уверена через 200 лет произойдет встреча людей с этой цивилизацией. Впрочем, это предсказание никак не задокументировано, не исключено, что оно - выдумка журналистов.

Видео: Документальный фильм. Миллионы Ванги

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