Повереннова опубликовала фото 77-летней Алентовой без очков

Она выглядит моложе своих лет

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в Instagram фотографию со своими коллегами - Сергеем Астаховым и Верой Алентовой.

"Запилили" фоточку и пошли играть спектакль", - подписала снимок Повереннова. Актеры играют в спектакле "Роковое наследство". По словам Дарьи, в скором времени они выступят в Анапе, Туапсе и Сочи.

77-летняя Алентова выглядит так свежо и молодо, что некоторые интернет-пользователи ее не узнали.

К тому же звезда фильма "Москва слезам не верит" позирует на этом фото без привычных очков. Несмотря на свой возраст, актриса много работает и гастролирует.

- Какие красивые!

- Мои любимые!

- Смотрела "Судьбу человека" однажды с Верой Валентиновной. В ней столько мудрости, интеллигентности и женственности. Завораживает.

- Гении.

- Веру Алентову я не узнала. Вы такие все классные.

Напомним, что Алентова состоит в браке с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. В 1969 году у них родилась дочь Юлия.

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