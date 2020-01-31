"Теперь у Есени нет папы": экс-супруга Аршавина сделала громкое заявление

Спортсмен перешел черту

Журналистка и модель Алиса Казьмина, которую выгоняют из квартиры Андрея Аршавина вместе с тремя детьми, выразила мнение, что футболист фактически лишился своей дочери.

"После такого, я считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки", - заявила Казьмина "СтарХиту".

Аршавин уже год не видел свою дочь Есению. По мнению Казьминой, такой отец не нужен малышке. "Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен", - сказала она.

По данным портала, недавно Андрей Аршавин отказался прописать дочку в своей квартире, из-за чего ее не приняли в детский сад. За последний год футболист якобы не раз выяснял отношения с Казьминой на глазах детей.

"А теперь с 1 марта он будет судиться со своим трехлетним ребенком. И с двумя чужими детьми. И выселять их на улицу", - пожаловалась модель.

Напомним, на днях Алиса Казьмина получила письмо с требованием о выселении из квартиры, которая оформлена на мать Аршавина. Документ подписала свекровь. Казьминой следует до 1 марта освободить жилплощадь, иначе против нее подадут заявление в суд.

Мама Аршавина попросила журналистов не вмешиваться в эту ситуацию. "Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", - сказала она.

Интернет-пользователи и журналисты предположили, что Аршавин решил выгнать экс-супругу из квартиры из-за нового возлюбленного. По словам Казьминой, она встречается с "серьезным и состоятельным мужчиной".

Напомним, Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Футболист принял детей журналистки от предыдущих отношений. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В 2019 году Казьмина заявила, что они с Аршавиным развелись. После этого Аршавин стал больше общаться со своими тремя детьми от телеведущей Юлии Барановской.

Архив: История разрыва Аршавина и Барановской в программе "10 самых... Новая жизнь после развода"

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