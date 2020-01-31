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Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области

12:50
  • пятница
  • 31 января 2020

Число жертв трагедии выросло до пяти

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в городе Мценске на предприятии по производству металлоконструкций. Судя по кадрам, зданию нанесен серьезный ущерб.

Фотографии с места трагедии, которая унесла жизни людей, показали в ГУ МЧС по Орловской области. На снимках можно разглядеть, что внутри здания сломались конструкции, а также обрушилась крыша.

Число жертв взрыва увеличилось с четырех до пяти. "Пять погибших, женщину достали из-под завалов", - сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

По версии СК, взрыв мог произойти при производстве работ в строящемся цехе предприятия "Завод профессионального оборудования". Уголовное дело возбуждено дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

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