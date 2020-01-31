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Известный гонщик умер от рака в 56 лет

13:01
  • пятница
  • 31 января 2020

Долгое время пилот боролся с опухолью прямой кишки

Скончался бывший гонщик IndyCar и NASCAR Джон Андретти - племянник чемпиона "Формулы-1" 1978 года Марио Андретти.

Пилот умер в возрасте 56 лет. Три года назад он рассказал, что ведет упорную борьбу с раком толстой кишки на четвертой стадии. Эта болезнь и погубила его, пишет Sports.ru.

"Мы с тяжелейшими сердцами сообщаем, что Джон Андретти проиграл свою битву с раком. Он был любящим мужем и отцом, преданным и надежным кузеном. Джон был филантропом, адвокатом спорта, отдавал себя партнерам по команде, был заводным соперником и дорогим другом", – выступила с заявлением семья Андретти.

Видео: "Врачи. Рак прямой кишки"

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