Вручившая блокадникам хлеб "дама в шубе" передумала увольняться

Крымская чиновница своей вины не видит

В Крыму продолжает набирать обороты скандал вокруг подарка, который сделали высокопоставленные чиновники Керчи живущим в городе блокадникам. Глава горсовета Мая Хужина отозвала свое заявление об отставке, назвав его "сиюминутной слабостью".

Скандал разгорелся после того, как Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой и местными депутатами подарила 11 блокадникам хлеб по случаю Дня полного снятия блокады Ленинграда. В Сеть утекли фотографии, на которых женщины, облаченные в шубы, вручают пожилым людям выпечку в полиэтиленовых пакетах и цветы в упаковке с надписями на немецком языке.

На поступок главы парламента Керчи отреагировали в "Единой России". Заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн назвал вручение хлеба людям, пережившим блокаду, унижением. Глава Крыма Сергей Аксенов расценил поступок как издевательство. Сами чиновницы уверяли, что подарили блокадникам не хлеб, а "пироги ручной работы с мясом".

После критики "дамы в шубах", как окрестил Хужину и Щербулу депутат Хинштейн, написали заявление об отставке. Однако уже через день они передумали. Глава Горсовета заявила в интервью ТАСС, что отзовет прошение, поскольку оно было "минутной слабостью". Своей вины в произошедшем она не видит.

Изменившаяся позиция Маи Хужиной возмутила главу Крыма. Аксенов назвал ее заявление ересью и самодурством.

"Наглость зашкаливает", - написал глава Крыма в соцсетях.

Он сообщил, что уже созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и потребовал уволить Хужину и Щербулу. В противном случае Аксенов пригрозил лично приехать на заседание Горсовета и "поставить точку в этом вопросе".

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