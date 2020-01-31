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В Москве обсудили реализацию нацпроектов

14:50
  • пятница
  • 31 января 2020

Заседание провел Марат Хуснуллин

В Москве состоялось заседание попечительского совета всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Его провёл вице-премьер Марат Хуснуллин.

Цель конкурса - привлечь внимание к сложным ситуациям в регионах. И предложить меры для решения проблем. После заседания Хуснуллин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на конкурсе много предложений и в рамках нацпроектов.

"Сегодня на национальные проекты огромные средства выделены, все возможности для работы есть. Если что-то нужно подправить, то нужно просто донастроить, подправить и запускать действующие проекты в работу. И сегодняшнее заседание АСИ подразумевает, какие дополнительные управленческие практики есть в стране в различных отраслях, для того чтобы  выполнять нацпроекты", - заявил Хуснуллин.

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Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
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