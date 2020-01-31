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В ОНФ обсудили, как обезопасить детей

14:49
  • пятница
  • 31 января 2020

В дискуссиях принимают участие медики, педагоги и законодатели

Как обезопасить детей и сохранить их здоровье, обсуждают эксперты Общероссийского народного фронта. В Москве проходит тематический круглый стол.

В дискуссиях также принимают участие медики, педагоги, законодатели и представители профильных министерств. По словам специалистов, далеко не во всех образовательных учреждениях есть учителя и врачи, способные оказать детям квалифицированную помощь. Этой ситуации необходимо уделить особое внимание.

"Мы хотели бы точно также сфокусироваться на самых главных приоритетных направлениях, связанных с сохранением здоровья, с адекватной оценкой состояния здоровья детей в период их обучения в образовательных организациях и на содействии всеми нашими экспертами в повышении эффективности тех мероприятий, которые мы сегодня проводим, которые нам доступны", - заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

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