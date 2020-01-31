СК обязали переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Действия сестер могут расцениваться как самооборона, пришли к выводу в прокуратуре

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в отношении сестёр Хачатурян. Об этом сообщил адвокат девушек Алексей Липцер. По его словам, в прокуратуре пришли к выводу, что действия сестёр могут расцениваться как самооборона.

В конце минувшего года ведомство не утвердило обвинительное заключение в отношении Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, так как были выявлены нарушения в материалах. Сами девушки утверждают, что терпели побои и сексуальное насилие со стороны отца в течение многих лет, поэтому и совершили убийство, передает "ТВ Центр". По громкому делу назначены новые психиатрические экспертизы.

Видео: СК рассказал, как сестры Хачатурян убивали своего отца

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