В Москве завершается "Путешествие в Рождество"

Сладости и игрушки можно будет приобрести с большой скидкой

В последний день января в Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество". Посетителей ждут сюрпризы и подарки. Сладости и игрушки можно будет приобрести с большой скидкой, сообщает "ТВ Центр".

50 дней фестиваль радовал москвичей и гостей города зрелищными представлениями, увлекательными занятиями и рождественскими угощениями. В пятницу до девяти вечера в центре города и округах ещё можно успеть на ледовые шоу и спектакли, принять участие в спортивных и творческих мастер-классах, а также потанцевать с друзьями на концертах кавер-групп и сделать последние в этом сезоне селфи на фоне нарядных ёлок.

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