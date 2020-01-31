Собянин пообещал увеличить скорость Wi-Fi в метро Москвы

Бесплатный интернет в подземке отмечает юбилей

Бесплатному Wi-Fi в московском метро - 5 лет. Столица стала первым городом в мире, где можно пользоваться в подземке интернетом бесплатно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

В среднем пассажиры подключаются к сети более двух миллионов раз в день и скачивают 93 терабайта информации. В основном выходят в глобальную паутину со смартфонов, но много и тех, кто использует планшеты и ноутбуки. Развитие сети продолжается.

В этом году планируется установить оборудование, которое обеспечит скорость передачи данных до 200 мегабит в секунду, а в перспективе и выше. Как отметил Сергей Собянин, Wi-Fi сегодня — это стандарт для всех проектов развития московского транспорта, включая МЦК и МЦД.

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