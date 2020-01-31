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Москвич случайно узнал о продаже своей квартиры

15:37
  • пятница
  • 31 января 2020

Мужчина наткнулся на объявление о продаже в интернете

На юго-востоке Москвы аферисты пытались продать чужую квартиру за 25 миллионов рублей. Собственник недвижимости узнал об этом совершенно случайно, наткнувшись на объявление о продаже в интернете.

На видео попало задержание продавцов во время передачи денег за квартиру в одном из банков на Волоколамском шоссе, передает "ТВ Центр". Установлено, что мошенники использовали подложный договор купли-продажи, зарегистрировали недвижимость на подставное лицо и обратились к услугам риелтерского агентства. Впрочем, как уверяет риелтор, она до последнего была под сомнением в чистоте этой сделки.

"Я сомневалась, честно скажу, для этого я опубликовала все эти объявления, чтобы до собственника как-то дошло, и – второе - нотариус, который тоже должен был проверить. Не только я проверяла. У меня под видеозаписи продавец подписался и сказал, что это он", - заявила она.

Теперь все детали будут выяснять следователи. Возбуждено уголовное дело. Задержанные пока находятся под подпиской о невыезде.

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