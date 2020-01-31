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В Москве продали снимки личного фотографа Гитлера

15:09
  • пятница
  • 31 января 2020

Лот ушел за 40 тысяч рублей

В Москве на аукционе проданы девять снимков, которые сделал личный  фотограф и близкий друг  Адольфа Гитлера Генрих Гофман. Именно он был автором всех фотографий фюрера с близкого расстояния, передает "ТВ Центр".

На снимках запечатлены такие сцены, как подписание пакта Молотова-Риббентропа, вручение верительных грамот Гитлеру послом СССР,  а также персонально Сталин и  Черчилль.  Лот предлагался по стартовой цене в 40 тысяч рублей и был продан за эту сумму.

Среди других лотов аукциона: фотография с автографом экстрасенса Вольфа  Мессинга, записная книжка Лили  Брик, рисунки и редкие книги - в частности, из библиотеки Майи Плисецкой.

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