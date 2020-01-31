Госдеп: Зеленского не ждут в Вашингтоне

А украинский лидер готов туда лететь "хоть завтра"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевого союзника по защите национального суверенитета - это США.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Госдепа Майком Помпео. Украинский лидер поблагодарил дипломата за твердую позицию его страны "по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма".

США должны принимать более широкое участие в мирном урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, уверен Зеленский. Для обсуждения этих вопросов президент Украины готов вылететь в Вашингтон "хоть завтра". Однако Помпео отметил, что пока в этом необходимости нет. Время для встречи еще не настало, так как США хотят "увидеть прогресс" в работе.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - передает его цитату "Интерфакс". Рано или поздно встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом все равно состоится, заверил Помпео.

США продолжат поддерживать стремление Украины войти в НАТО и ЕС, а также оказывать ей всестороннюю помощь. Украина, в свою очередь, готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений, заявили Киев и Вашингтон.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом на Украину в ночь на 31 января. Кроме Зеленского, он проведет встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Видео: МИД Украины рассыпался в любезностях перед Майком Помпео

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