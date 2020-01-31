Глюкоза встала на голову и показала стройную фигуру

Она поделилась пляжным снимком

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, вместе с мужем отдыхает на Мальдивах. Она выложила в Instagram фото, на котором позирует на пляже, стоя на голове. Артистка демонстрирует стройную фигуру в спортивном белье.

В качестве подписи к фотографии Глюкоза выбрала цитату американского бизнес-тренера Джима Рона. "Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить", - написала певица.

Одна из подписчиц отметила, что в первую очередь лучше позаботиться о своей душе, поскольку это единственное, что останется навсегда. "И это тоже очень верно", - ответила Чистякова-Ионова.

"Почему обязательно попой кверху?" - спросил ее другой интернет-пользователь. "Когда стоишь на голове, трудно быть чем-то еще кверху", - отшутилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от красоты и ловкости Глюкозы. От регулярных тренировок на ее теле, кажется, не осталось ни грамма лишнего жира. Насколько известно, артистка стала заниматься йогой под влиянием своего мужа - бизнесмена Александра Чистякова.

- Самое идеальное и красивое тело.

- Лапочка. Это так красиво! Суперская.

- Как же круто и красиво!

- Это загар для внутренней стороны бедра?

- Именно из такого положения можно адекватно смотреть на современный перевернутый мир.

Напомним, Глюкоза и Чистяков поженились в 2006 году. Через год у них родилась дочь Лидия. В 2011 году певица подарила мужу дочь Веру.

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