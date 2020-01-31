Путин и Меркель обсудили ближневосточную "сделку века"

Кроме того, обсуждалась Ливия, Сирия и Украина

Владимир Путин и Ангела Меркель в пятницу поговорили по телефону. Одной из главных тем беседы стал американский план палестино-израильского конфликта, которую уже окрестили "сделкой века".

Кроме того, была затронута тема Сирии, Украины и договоренностей по Ливии.

"Президент России отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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