"Сколько она заплатила?" Украинцы затравили участницу отбора на "Евровидение"

Певица хотела, чтобы поклонники задумались об экологии, но они обратили внимание на другое

На Украине участницу первого полуфинала национального отбора на конкурс "Евровидение-2020" певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль) затравили за русскую речь.

Певица решила рассказать о песне "Save it", которую хочет представить на конкурсе. В ней затрагивается проблема сохранения планеты, на которой мы живем. Для этого нужно начать с себя.

"Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент", - заявила артистка.

Посыл песни очень хороший и есть, над чем подумать. Однако украинских пользователей привлекло не это. Их разозлило, что Ассоль сделала представление песни на русском языке.

"Опять от Украины человек, который не знает украинского. ПОЗОР!!!", - выразила свое мнение Валентина.

"Сколько она заплатила, чтобы пройти нацотбор? Почему по-русски говорит??? Стыд!!! Она ни слова по-украински не сказала!!! Она не может представлять Украину на конкурсе!!!", - возмутилась Леся Тимкив.

В 2019 году от Украины на "Евровидение" никто не поехал из-за скандала вокруг Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Изначально страну должна была представлять певица Maruv (Анна Корсун). Однако НОТУ не понравилось, что певица ранее гастролировала в России. В результате Корсун отказалась от участия в песенном конкурсе из-за кабальных условий НОТУ. Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

В 2018 году Украину представлял певец Melovin, занявший 17-е место. Он тоже умудрился угодить в языковой скандал. На пресс-конференции певец забыл украинский язык и обратился за помощью к переводчику. А затем вовсе продолжил говорить на смеси русского и украинского.

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