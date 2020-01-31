Макарьев день: как привлечь деньги 1 февраля

И что нельзя делать в этот праздник

1 февраля в России отмечают день памяти Макария Великого - христианского святого, который вел жизнь отшельника и прославился своими чудотворными деяниями.

Макарий родился примерно в 300 году в Нижнем Египте. Потеряв жену и родителей, он удалился в Фаранскую пустыню, где провел несколько лет в полном одиночестве. Затем отшельник стал учеником Антония Великого, который посоветовал ему отправиться в Скитскую пустыню. По преданию, там Макарий обрел дар чудотворения: он исцелял больных, воскрешал мертвых и общался с покойниками. Император Валент сослал Макария на остров язычников, и святой обратил местных жителей в христианство. Скончался чудотворец в 391 году в монастыре, который сам и основал.

В народе церковный праздник, посвященный Макарию Великому, с давних пор называют Макарьевым днем или Макаром-весноуказчиком. Наши предки верили, что погода 1 февраля указывает на то, какой будет весна. Чем яснее небо в этот день, тем раньше придет тепло. "На Макара капель - в весну раннюю верь", - гласит поговорка.

Бытует несколько поверий, связанных с 1 февраля. Считалось, что если в этот день забросить в печь все поленья, то в дом на весь год придет богатство. Переступая порог, суеверные люди произносили фразу: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином". Таким образом они старались укрепить свой разум и тело. На Макарьев день было принято растапливать самовар при помощи валенка, который после этого якобы приобретал целебные свойства. Праздник обычно отмечали в кругу друзей, попивая чай.

Существует несколько запретов, связанных с 1 февраля. В этот день не рекомендуется работать, носить черную одежду, стричь волосы и сквернословить. Все эти действия, как верят в народе, могут вызвать несчастье.

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