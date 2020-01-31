Крым, Донбасс и импичмент: о чем говорили Зеленский и Помпео

Встреча прошла в Киеве

Мнимая российская агрессия, импичмент Дональда Трампа, строительство "Северного потока-2". В Киеве с властями эти темы обсуждает госсекретарь США. На встрече с Владимиром Зеленским Майк Помпео затронул и ситуацию в Донбассе. Вот только обсуждали не урегулирование, а новые поставки оружия.

Одна из первых встреч Помпео в Киеве - с главой украинского МИД Вадимом Пристайко. Никаких прорывных заявлений, кроме очередной порции обещаний поддержки Украины Вашингтоном в деле прекращения так называемой российской агрессии на ней не прозвучало. Вместе с главой новой псевдоцеркви Епифанием Помпео и Пристайко возложили цветы к мемориалу, посвященному украинским силовикам и бойцам добровольческих батальонов, проще говоря, националистам, погибшим в Донбассе.

Далее - встреча с Владимиром Зеленским. Украинский президент уверяет: это знаковый визит, который демонстрирует всеобъемлющую поддержку Украины Вашингтоном.

"США были, есть и будут нашим ключевым союзником по защите нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Благодарим за вашу твердую и непоколебимую позицию относительно войны в Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Я надеюсь, что США примут более активное участие в деоккупации Крыма", - заявил Зеленский.

Зеленский, который на словах декларирует стремление к миру в Донбассе, заверил американского гостя: Украина и дальше с низким поклоном и благодарностью будет принимать вооружение и технику из США. На деле это означает поставки в кредит списанных за океаном военных внедорожников и крайне дорогих в обслуживании противотанковых комплексов. Майк Помпео, в общем, тоже вежливо сказал в ответ то, что очень хотели услышать от него в Киеве.

"Крым - это часть Украины. США никогда не признают претензии России на аннексию Крыма. Против России были введены очередные санкции за атаку на украинские корабли и захват украинских военных моряков. Мне очень приятно, что элладская церковь признала легализованную Константинополем православную церковь Украины. И Россия никогда не сможет стоять у нее на дороге", - сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Накануне вылета Помпео в Киев Госдеп США опубликовал на своем сайте сопроводительные материалы. Например, о том, что с 2014 года Вашингтон выделил Украине почти 3,5 миллиарда долларов на противодействие России. Правда, чьи интересы в большей степени отстаивает Белый дом, заставляя Киев протестовать по поводу того же "Северного потока-2", скромно умалчивается.

"Вашингтон поддерживает энергетическую независимость Украины от российского доминирования. В декабре Конгресс принял закон о санкциях против компаний, вовлечённых в строительство российского проекта "Северный поток — 2". Этот шаг подчёркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего против дальнейшей российской агрессии", - говорится на сайте Госдепа.

Сам Майк Помпео накануне визита в Киев уверял агентство Bloomberg о том, что Украина - большой торговый партнер для Соединенных Штатов, которые очень заинтересованы в этой стране.

На самом деле в прошлом году Незалежная заняла 67-е место в списке торговых партнеров Вашингтона, расположившись между Алжиром и Багамскими островами. Не слукавил Помпео лишь во второй части своего утверждения - по поводу заинтересованности в Киеве с политической точки зрения. Для администрации Обамы Украина стала прекрасным предлогом для сдерживания России и попыток ее изоляции на мировой арене. Для Дональда Трампа - неплохой инструмент в борьбе с демократами на фоне скандала с Джо Байденом и вмешательства республики в американские выборы 2016 года в интересах Хиллари Клинтон.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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