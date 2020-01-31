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Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной наградой

15:06
  • пятница
  • 31 января 2020

Высокую оценку получила столичная билетная система

Транспортный комплекс Москвы получил главную награду международной премии Transport Ticketing Global за умную билетную систему. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Подведение итогов проходило в Лондоне. Борьба за первое место шла с серьезными конкурентами. Среди них — крупнейшая британская транспортная компания, немецкие железные дороги, оператор железнодорожного транспорта Манчестера.

Как отдельный проект карта "Тройка" вошла ещё в список финалистов в номинации "Лучшая технология". Кроме билетной системы, жюри отметило и проект Единого диспетчерского центра метро Москвы.

 

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