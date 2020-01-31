Мединский предложил помочь Зеленскому в выступлениях на тему истории

Президента Украины "подставляют" некомпетентные сотрудники

Москва готова предоставить Киеву предоставят квалифицированный справочный материал для выступления украинского руководства по историческим вопросам. Об этом заявил в пятницу помощник президента России Владимир Мединский, комментируя речи президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Мединского, советники и помощники "подставляют президента своей абсолютной некомпетентностью". "Если в Киеве не осталось людей, разбирающихся в военной истории, то мы можем предложить свою помощь. Надо обратиться – вот есть научный отдел военно-исторического общества", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, его слова являются ошибочными и оскорбительными для памяти миллионов жертв нацисткой агрессии.

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